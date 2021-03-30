24 ساعة.. جهاز القاهرة الجديدة يعلن قطع المياه وضعفها عن هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز القاهرة الجديدة، ضعف المياه بالتجمع الأول تصل لحد الانقطاع بالأماكن المرتفعة مثل (الرحاب 1، البنفسج) غداً الأربعاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة صباحاً من يوم بعد غد الخميس.

وأضاف جهاز المدينة أن ذلك، نظرا للقيام بأعمال تعديلات لبعض خطوط مياه الشرب المغذية للمدينة وذلك ضمن التجهيزات للمشروع القومي "القطار المكهرب".

وأشار الجهاز إلى وجود سيارات مياه تابعة للجهاز برجاء الاتصال بـ 15100 فى حالة احتياج السيارة.