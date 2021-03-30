ننشر أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للعمارة

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة فاروق حسني للثقافة والفن، أسماء الفائزين في فرع العمارة.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه، موزعة كالتالي 50 ألف المركز الأول و30 ألف جنيها المركز الثاني و20000 ج المركز الثالث .

وفاز بالمركز الأول مشاركة جماعية لكل من محمد منصور محمد ياقوت، محمد هيثم محمد صلاح، نهال منير عبد السلام صالح، سلمي وائل محمد سامح طه، وحصولهم على درع التكريم وشهادات التقدير.

والمركز الثاني مشاركة جماعية لكل من عمر أحمد حسين محمد، سيف محمد سعد محمد، محمود طارق محمود إبراهيم، عبد الله هشام رشاد عبد السلام.

والمركز الثالث مناصفة بين كل من مشاركة فردية للمتسابق سعيد رضا سعيد على، ومشاركة جماعية لكل من يسري حسن محمد خليل، محمد محمود شاكر عبد العليم ، مريم أشرف نسيم توفيق.

وحصل علي شهادة تقدير للمجهود والتميز لكلاً من هشام سامح فؤاد السيد مرسي ، أنس محمد طه إمام.

تقدم لمسابقة العمارة هذا العام عدد 27 متسابقاً من ٥ محافظات على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 10 متسابقين ما بين مشاريع فردية وأخري جماعية .