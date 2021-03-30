السيسي: "محدش هيقدر ياخد مننا نقطة مية واحدة واللي عايز يجرب يجرب"
كتب- مصراوي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر اختارت التفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي منذ البداية.
وأضاف في مؤتمر صحفي بهيئة قناة السويس: "العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة، لأن الشعوب مش بتنسى ده، المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، كل يوم الرأي العام والمسئولين الدوليين بيدركوا إن مصر بتكسب أرض، كل اللي بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، فيه تحرك إضافي للموضوع خلال الأسابيع المقبلة، نتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم".
وأوضح السيسي: "مش بنهدد حد، محدش هيقدر ياخد مننا نقطة مية واحدة، واللي عايز يجرب يجرب، وعمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا، وإلا هيكون فيه حالة من عدم استقرار المنطقة لا يتصورها أحد، محدش بعيد عننا، المساس بمياهنا خط أحمر".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان