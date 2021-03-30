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السيسي: "محدش هيقدر ياخد مننا نقطة مية واحدة واللي عايز يجرب يجرب"

02:05 م الثلاثاء 30 مارس 2021
السيسي: "محدش هيقدر ياخد مننا نقطة مية واحدة واللي عايز يجرب يجرب"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر اختارت التفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي منذ البداية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بهيئة قناة السويس: "العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة، لأن الشعوب مش بتنسى ده، المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، كل يوم الرأي العام والمسئولين الدوليين بيدركوا إن مصر بتكسب أرض، كل اللي بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، فيه تحرك إضافي للموضوع خلال الأسابيع المقبلة، نتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم".

وأوضح السيسي: "مش بنهدد حد، محدش هيقدر ياخد مننا نقطة مية واحدة، واللي عايز يجرب يجرب، وعمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا، وإلا هيكون فيه حالة من عدم استقرار المنطقة لا يتصورها أحد، محدش بعيد عننا، المساس بمياهنا خط أحمر".

سد النهضة مياه النيل الرئيس السيسي قناة السويس

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