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​الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس السيسي والدولة المصرية بإنهاء أزمة السفينة الجانحة

11:44 م الإثنين 29 مارس 2021
​الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس السيسي والدولة المصرية بإنهاء أزمة السفينة الجانحة

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

تقدمت الكنيسة القبطية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل هيئاتها بخالص التقدير والاعتزاز للسواعد المصرية الفتية في قناة السويس، التي أنهت أزمة السفينة الجانحة، بمهارة واقتدار، في أيامٍ معدودةٍ، ليعود الشريان التجاري الأول في العالم ليخدم جميع الشعوب والأمم في تواصل واستمرار.

كما توجّه البابا تواضروس بالتهنئة للرئيس والحكومة المصرية وهيئة قناة السويس وكل العاملين فيها وجميع الشعوب المحبة للسلام.

البابا تواضروس الثاني السيسي السفينة الجانحة قناة السويس
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