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اللقطات الأولى لتعويم سفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس (فيديو)

06:50 ص الإثنين 29 مارس 2021
اللقطات الأولى لتعويم سفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس (فيديو)

السفينة الجانحة بـ قناة السويس

نشرت قناة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لنجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بـ قناة السويس.
وكانت وكالة بلومبيرج، قد ذكرت،اليوم الإثنين، بأن عمليات تعويم السفينة "إيفر جرين" نجحت، بعد حوالي أسبوع من إغلاقها قناة السويس.

السفينة الجانحة بـ قناة السويس التواصل الاجتماعي سفينة إيفر جرين قناة السويس تعويم السفينة الجانحة

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