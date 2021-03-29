اللقطات الأولى لتعويم سفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس (فيديو)

نشرت قناة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لنجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بـ قناة السويس.

وكانت وكالة بلومبيرج، قد ذكرت،اليوم الإثنين، بأن عمليات تعويم السفينة "إيفر جرين" نجحت، بعد حوالي أسبوع من إغلاقها قناة السويس.

وأوضحت أن فرق الانقاذ نجحت بتحرير السفينة العملاقة، بحسب ما أفاد مزود الخدمات البحرية "إنشكيب".

ونشرت هند فتحي، المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، صورة لبدء تحرك السفينة الجانحة بقناة السويس.