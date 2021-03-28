"الطيران المدني" تكشف حقيقة اندلاع حريق في مطار القاهرة
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كتب- محمد عبيد:
أكد باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، والمستشار الإعلامي للوزارة، مساء اليوم الأحد، انتظام حركة الإقلاع والهبوط داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، قائلًا إنه لا صحة لوجود أي حرائق داخل محيط المطار أو الصالات أو قرية البضائع.
وأضاف باسم في تصريحات صحفية وإعلامية، أن حركة الملاحة الجوية منتظمة داخل مطار القاهرة، وفقًا لجداول التشغيل، مضيفًا أن غرفة المتابعة لم تتلقى أي بلاغات بوجود أي حريق في المطار، مشيرًا إلى انتظام الحالة داخل المطار.
ونشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شائعات تفيد بوجود حريق هائل في مطار القاهرة الدولي، وهو ما نفته الوزارة.
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