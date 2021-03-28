سعفان يبحث مع مسئولي "سيسكو" العالمية تدريب 3 آلاف متدرب في مجال التكنولوجيا

كتب- يوسف عفيفي:

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي لتقنية المعلومات والشبكات، والمهندس أحمد فاروق المدير الإقليمي للمسئولية المجتمعية للشركة، والمهندس محمد أبو سديرة مدير التحول الرقمي، لبحث إمكانية التعاون في تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة من خلال بروتوكول مشترك يتم توقيعة بين الوزارة والشركة خلال أيام.

وبحسب بيان اليوم، تم الاتفاق بين الجانبين على تدريب 150 مدرباً في المرحلة الأولى، يعقبها تولي المدربين تدريب 3000 متدرب على مدار سنتين، وذلك فور توقيع بروتوكول التعاون الذي يتم الإعداد له من قبل فريق العمل المشترك بين الشركة والوزارة.

وأوضح الوزير، أن مصر تعمل جاهدة في مجال التحول الرقمي الذي يعتبر مستقبل العمل في العالم، خاصة وأن هناك العديد من الوظائف تتلاشى كل بضعة أعوام ويحل محلها وظائف أخرى مناسبة للعصر التكنولوجي الذي نحيا به.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية وضع خطة عمل قبل البدء فى التدريب وقاعدة بيانات تشمل جميع المتدربين حتى يتسنى للوزارة متابعتهم ومعرفة وتقييم نتاج التعاون المشترك.

ومن جانبه أوضح أيمن الجوهري، أن سيسكو شركة عالمية أمريكية، أنشأت منذ عام 1984، وتم فتح مكتبها في مصر عام 1999، وتهتم بالمسئولية المجتمعية والمشاركة في تنمية المجتمعات التي تعمل بها، مشيرا إلى أنه منذ أن فتح مكتبها بمصر تم تدريب 130 ألف متدرب على البرامج المتخصصة في البرمجة وتكنولوجيا المعلومات بإختلاف تخصصاتها.

وأشار الى أن الشركة تبدي استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة القوى العاملة بإعتبار الوزارة المنوطة بالتدريب والتشغيل، مما يضفى أهمية خاصة على هذا التعاون، مؤكدا أن الشركة تقوم بتغيير فكر المتدرب من باحث عن عمل الي مستثمر .

وقال أن كل خريج سيحصل على شهادة محلية من الشركة مع إمكانية حصوله على نسبة خصم حال رغبته للحصول على الشهادة الدولية.

وعقب الوزير بضرورة وضع مكافأة للمتميزين في التدريب مثل إعطائهم الشهادة العاملية مجانا ، لتحفيز كافة المتدربين على الاستفادة القصوى من البرنامج، مؤكدا توفير 5 وحدات تدريب متنقلة تقوم الشركة بتجهيزها وفقا لرؤيتها مما يتناسب مع احتياجات التدريب حتى يتم تغطية الأماكن البعيدة في القرى الخاصة بالصعيد والدلتا.

حضر الاجتماع حسين صبري مستشار وزير القوي العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، وخالد رضوان مستشار المعلومات وصندوق الطوارئ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز مدير عام مركز التدريب والتنمية بالوزارة.