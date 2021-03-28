رئيس "نقل" البرلمان" يوضح جهود اللجنة خلال حادث قطاري سوهاج

كتب - نشأت علي:

قدم رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التعازي لأسر شهداء قطاري سوهاج الذي وقع أول أمس الجمعة .

واستعرض خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، جهود لجنة النقل والمواصلات لمتابعة الحادث، ولفت إلى أنها شكلت لجنة "مصغرة" للوقوف على تفاصيل الحادث ومتابعته، فضلا عن مشاركة وفد البرلمان والذي ضم وكيل المجلس النائب محمد أبو العينين، والنائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، لزيارة المصابين بمستشفيات سوهاج ولقاء المحافظ .

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، طبقا للمادة 9 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رئيس المجلس بدعوة أي من اللجان للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، على أن يرأسها رئيس المجلس.

وتجرى المخاطبات بين أي لجنة بالمجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن وبالتالي تطالب بإحالتها للجنة .

ووجهت اللجنة تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته، بتعويض ضحايا الحادث وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ولأسرهم، فضلا عن توفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، مشيدة بدور الحكومة في إدارة الأزمة .