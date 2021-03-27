​"القمر الدودي".. تفاصيل آخر ظاهرة فلكية تشهدها البلاد في مارس

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل آخر ظاهرة فلكية لشهر مارس الجاري، تشهدها سماء مصر غدًا الأحد الموافق 28 مارس.

وأوضح تادرس لـ"مصراوي"، أن الظاهرة تتمثل في اكتمال القمر ويبدو بدرًا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 27 حتى 29 مارس، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأضاف رئيس قسم الفلك الأسبق، أن وقت البدر الكامل سيكون غدًا الأحد الموافق 28 مارس، بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%.

وتابع تادرس: "ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي لأن في هذا الوقت من العام تبدأ ديدان الأرض في الظهور من جديد".

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق، إلى أن هذه الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

يذكر أن شهر مارس الحالي، شهد 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 مارس، باقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، على أن تختتم هذه الظواهر غدًا الأحد 28 مارس باكتمال القمر.

جدير بالذكر، أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.