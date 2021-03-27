برئاسة وزير الإعلام.. عمومية "الإنتاج الإعلامي"تعلن تحقيق 103 ملايين جنيه أرباح

كتب- مينا غالي:

وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم السبت، في اجتماعها الـ25 على تقرير مجلس إدارة الشركة بنسبة 100% وأكدوا ثقتهم في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بعد النتائج التي وصلت إليها المدينة خلال السنوات الخمسة الماضية، وجددت الجمعية ثقتها في رئيس وأعضاء المجلس.

وعقدت الجمعية العمومية للمدينة برئاسة أسامة هيكل، وبحضور المساهمين وممثلى المؤسسين، واكتمال النصاب القانوني بحضور 78% من مالكي الأسهم.

واعتمدت الجمعية توزيع الأرباح بواقع سهم لكل 19 سهمًا بعد أن حققت المدينة أرباحًا تجاوزرت 103 ملايين جنيه رغم ظروف جائحة كورونا، ورغم قيام المدينة بالاستحواذ على 98% من أسهم الشركة العربية الفندقية بمبلغ 233 مليون جنيه، واستكمال إنشاء مركز الخدمات الإعلامية للقنوات العربية والأجنبية بالعجوزة بأحدث المعدات والتجهيزات الهندسية لتقديم خدمات مميزة لهذه القنوات.

وفى نهاية الجمعية أكد هيكل أن مدينة الإنتاج الإعلامى إستطاعت التوزان في فترة جائحة كورونا، التي أصابت العالم خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المدينة بصدد الدخول في استثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة تحقق المزيد من النمو الاقتصادي لها.

كما وجّه هيكل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على مجهودهم الذي بذلوه العام الماضي والأعوام السابقة، والذي ساهم بشكل كبير في وضع المدينة على الطريق الصحيح، وإعادة ثقة العملاء بها، بعد أن عانت كثيرًا في الماضى من تدهور أوضاعها الاقتصادية، وطمأن هيكل المساهمين على وضع المدينة في الفترة المقبلة، عقب استكمال المشروعات الواعدة التي تقوم الإدارة حاليًا بوضع خطط تنفيذها والتي تصب في صالح المدينة والمساهمين فيها.