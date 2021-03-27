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السيسي يتلقى اتصالا من ملك الأردن للتعزية في ضحايا حادث قطاري سوهاج

01:46 م السبت 27 مارس 2021
السيسي يتلقى اتصالا من ملك الأردن للتعزية في ضحايا حادث قطاري سوهاج

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اليوم السبت، اتصالًا هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب جلالة الملك الأردني خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن الأردن حكومةً وشعباً مع مصر في هذا الظرف الأليم، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، توجه الرئيس بالشكر لأخيه الملك الأردني لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكداً سيادته خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والأردني.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك الأردن ضحايا حادث قطاري سوهاج

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