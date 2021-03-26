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اليوم.. مصر للطيران تسير 55 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

01:46 ص الجمعة 26 مارس 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 55 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 55 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواءً داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدًا بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من (جوانزو، بغداد، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، أثينا، جوبا، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل)، و14 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

من جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

شركة مصر للطيران الرحلات الجوية حركة الطيران المطارات المصرية فيروس كورونا

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