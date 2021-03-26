"بحوث الصحراء" والفاو" ينظمان ورش عمل للممارسات الزراعية السليمة بالوادي الجديد



مصراوي

نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ورش عمل مجتمعية مع المزارعين بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد لرصد الممارسات الزراعية التي يقوم بها مزارعي الواحة.

وصرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطني للمشروع بأن هذه الأنشطة يقوم بتنفيذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (الجف) وكافة شركاء التنمية بالوادي الجديد.

وتأتي هذه الورش والحلقات النقاشية في إطار أنشطة وفاعليات رفع الوعي وتنمية قدرات المزارعين والتعرف علي الممارسات السليمة للوصول الي إدارة مستدامة للموارد الطبيعية بالواحة والوقوف علي أهم تحديات التنمية الزراعية التي تواجه المزارعين بمناطق عمل المشروع وذلك من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد زغلول أن هذه الأنشطة تهدف إلي تعظيم الاستفادة من المعارف والممارسات الزراعية وتحديد أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة كما أنها تساعد في وضع الخطط والرؤي التي سينفذها المشروع بالتعاون مع شركاء التنمية بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف المنسق الوطني للمشروع بأن المركز يقوم حالياً بعمل العديد من اللقاءات الحوارية المركزة حول التعريف التشاركي للممارسات المحلية للإدارة المستدامة للتربة والمياه بقري المشروع بواحة الخارجة وتحديد أهم الممارسات المستدامة التي تعمل علي تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع تعديل بعض الممارسات التي تحد من الاستفادة من الموارد الطبيعية .

وأوضح أن المركز يقوم في الوقت ذاته بعمل حصر وتصنيف للنباتات البرية والمنزرعة بالواحة وتحديد الأصناف المحلية والأقارب البرية للنباتات التي يتم زراعتها بالواحة والتي يمكن من خلال هذا النشاط الاستفادة من النباتات الطبيعية لتحسين السلالات وانتخاب أفضلهم للتوسع في زراعتها بالحقول الإرشادية التي سوف ينفذها المشروع.

كما قام المشاركون من أعضاء الهيئة البحثية من مركز بحوث الصحراء وكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد ومديرية الزراعة بالوادي الجديد بتفقد العديد من الحقول وعمل الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على أهم الممارسات الزراعية .

وأعربوا عن سعادتهم للمشاركة في فعليات تلك اللقاءات مما يعظم دور المشاركة المجتمعية.

وأكد أحمد عبادي كبير مزارعي الواحة بأن إشراك المجتمع المحلي الزراعي في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة ويعظم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع، كما أن المشاركة المجتمعية تخلق نوعا من الثقة بين مخططي ومنفذي المشروع وبين المزارعين.