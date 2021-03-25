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محافظة الجيزة: رفع المخلفات وإعادة الانضباط بحدائق الأهرام

11:58 م الخميس 25 مارس 2021
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كتب - أحمد مسعد:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجهزة محافظة الجيزة بمتابعة أعمالها بالتعاون مع الأجهزة المعنية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى حدائق الأهرام والقضاء على مظاهر التعدى والإشغالات.

وقالت المحافظة في بيانها، للخميس، إن أجهزة المحافظة انتهت من رفع المخلفات المتراكمة بالقطع ( 238 د، 234 د، 461 أ، 553 أ، 178 ص، 2 ح) إلى جانب شوارع ( الجيش، الثورة المعدنية ).

وفيما يتعلق بتحسين الطرق تم تجريد ورفع الأتربة بشارع التجنيد تمهيداً لتطويره وبدء أعمال الرصف.

أما عن أعمال الإزالات ورفع الإشغالات فقد تم رفع إشغالات مخزن غير مرخص بالعقار رقم 358 ز، وإزالة ردود أعلى العقار رقم 72 ك تم إنشاءها بالمخالفة.

كما نجحت حملات المتابعة والرصد من إيقاف أعمال تحويل حالتين من سكنى إلى تجارى، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات المستخدمة فى الأعمال.

جدير بالذكر أن الحملات تشمل ضبط لمركبات التوك توك المخالفة وتحسين حالة المرور وضبط أعمال الدخول والخروج من البوابات، ورفع مستوى النظافة وتجميل الحدائق والميادين والجزر الوسطى، والتى تستمر لحين الوصول إلى المظهر الحضارى الذى عهده المواطنون من سكان المدينة.

رفع المخلفات المتراكمة نظافة الشوارع حدائق الأهرام أحمد راشد

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