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كورونا في 24 ساعة| تشديد الإجراءات في رمضان.. وملامح امتحانات نهاية العام

07:03 ص الخميس 25 مارس 2021
كورونا في 24 ساعة| تشديد الإجراءات في رمضان.. وملامح امتحانات نهاية العام

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 520 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 151444 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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