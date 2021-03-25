بـ 20 جنيها للمادة.. كيفية تقديم طعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب- محمود مصطفى:

بدأت المناطق الأزهرية، في استقبال طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الراغبين في الطعن على نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي اعتمدت أمس الأول الاثنين.

وقال مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، إن فترة تلقي التظلمات مستمرة لمدة أسبوعين بكنترولات المناطق، طبقا لتوجيهات الشيخ صالح عباس رئيس القطاع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه يحق للطالب التظلم في جميع المواد، شريطة أن يسدد الرسوم المخصصة لذلك، بديوان المنطقة الأزهرية التابع لها، وهي 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

وأشار المصدر، إلى أنه بعد أن يتقدم الطالب بالتظلم، يتوجه بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة الإجابة، ويوقع ولي أمره إقرار التعارف، على أن يتم عرض ورق الإجابة الخاص بالطالب على موجهين متخصصين في المواد الطاعن عليها الطالب.

ونوه بأنه لا يمكن للطالب الطعن على المادة أكثر من مرة واحدة، وبعد أن يطلع على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه عليها.

واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أول أمس، نتيجة نصف العام للشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، وبلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 89.65%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة.

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1602 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، وبلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎