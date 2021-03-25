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رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس النصف الأول من الأسبوع القادم

02:30 ص الخميس 25 مارس 2021
رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس النصف الأول من الأسبوع القادم

شبورة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة بداية الأسبوع القادم من السبت 27 مارس، وحتى الثلاثاء 30 مارس.

وجاءت توقعات الأرصاد للنصف الأول من الأسبوع القادم على النحو التالي:

السبت 27 مارس:

- شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد 28 مارس:

- شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الاثنين 29 مارس:

- شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الثلاثاء 30 مارس:

- شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

شبورة مائية الظواهر الجوية هيئة الأرصاد الجوية المسطحات المائية
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