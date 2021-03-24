أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

معيط: زيادة مخصصات الاستثمارات العامة في الموازنة المالية الجديدة

07:09 م الأربعاء 24 مارس 2021
معيط: زيادة مخصصات الاستثمارات العامة في الموازنة المالية الجديدة

محمد معيط وزير المالية

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وأوضح معيط، أن الموازنة المالية، تتضمن باب الاستثمارات العامة، حيث إن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%.

كما استعرض الوزير، أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.

مخصصات الاستثمارات الموازنة العامة محمد معيط وزير المالية

الخبر التالى:

بحضور السيسي و"ندايشيمي".. مراسم توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين مصر وبوروندي "صور"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حدث في 8 ساعات.. زيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وتحذير من كورونا خلال رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا