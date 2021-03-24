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بزيادة 4.8%.. المالية: مخصصات دعم السلع التموينية تصل لـ 87.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

06:48 م الأربعاء 24 مارس 2021
بزيادة 4.8%.. المالية: مخصصات دعم السلع التموينية تصل لـ 87.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وأوضح معيط، أن موازنة العام المالي المقبل، تتضمن مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل إلى 87.8 مليار جنيه مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي.

كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القرى والريف المصري.​

محمد معيط مصطفى مدبولي موازنة العام المالي وزير المالية مخصصات دعم السلع التموينية

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