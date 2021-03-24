قصور الثقافة تقيم الملتقى التراثي الأول لأطلس المأثورات الشعبية بمحافظة أسوان

كتب- مصراوي:

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، الملتقى التراثي الأول لأطلس المأثورات الشعبية، بمحافظة أسوان خلال الفترة من 26 مارس إلى 2 أبريل 2021، والذي تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

وتتضمن فعاليات الملتقى افتتاح معارض صور أطلس الفوتوغرافية، معرض الحرف البيئية الشعبية، بالإضافة لعرض أفلام وثائقية للمأثورات الشعبية، يليه عرض للسيرة الهلالية للشاعر عزت القرشي، وعرض فني لفرقة النوبة للفنون الشعبية، وفي يوم 27 مارس الساعة العاشرة صباحا بقصر ثقافة العقاد تنظم ندوة بعنوان "أهمية توثيق التراث الشعبي بالصعيد المصري".

يشارك في الندوة الدكتورة نهلة إمام، والدكتور محمد شبانة، والشاعر مسعود شومان، يليها فعاليات ورش حكي شعبي للباحثة نهى الكاشف، بالإضافة لفاعليات ورش جمع ميداني بمدينة أسوان، بجانب فاعليات ورش حكي شعبي بمسرح فوزي فوزي، وفي ختام اليوم يقام عرض السيرة والموال الشعبي لفرقة الشاعر عزت القرشي.

وفي يوم 28 مارس تعقد بقصر ثقافة العقاد ندوة بعنوان" فنون الأداء والعرض الشعبي.. صوت التراث الثقافي اللامادي"، بمشاركة الدكتورة نهلة إمام، والدكتور محمد شبانة، يليها ورشة تدريبية على تقنيات التوثيق للجمع الميداني للباحثين إيمان مازن، والدكتورة الشيماء الصعيدي، وحمد شعيب، بجانب فعاليات ورش الجمع الميداني، وفعاليات ورش الحكي.

وفي يوم 29 مارس تقام فعاليات ورش جمع ميداني غرب سهيل، يليها زيارة لمعبد فيلة، وفي الخامسة مساء تنظم حلقة نقاشية عن "صون الحرف والفنون الشعبية من أجل التنمية المستدامة" بمشاركة الدكتور حمدي سليمان، والباحث جمال وهبي، يليها عرض السيرة الهلالية للشاعر عزت القرشي، ورش حكي شعبي.

وتقام حلقة نقاشية عن "تنوع السيرة الشعبية والموال وعلاقة المعتقدات بالأدب الشعبي" يوم 30 مارس الساعة العاشرة صباحا، بمشاركة الدكتور محمد شبانة، والشاعر مسعود شومان، والباحث حمد شعيب، يليها فعاليات ورش الجمع الميداني أسوان، فعاليات ورش جمع ميداني توشكى، فعاليات ورش حكي شعبي بقصر ثقافة توشكى.

أما يوم 31 مارس، تقام فعاليات ورش جمع ميداني بجزيرة "هيسا" بالإضافة لفاعليات ورش حكي شعبي بقصر ثقافة العقاد، بجانب حلقة نقاشية عن" الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات" بمشاركة الشاعر مسعود شومان، والدكتور محمد شبانة، والدكتور حمدي سليمان، يليها فاعليات ورش جمع ميداني أسوان.

وتقام يوم 1 أبريل ورش جمع غرب سهيل، بجانب حلقة نقاشية عن "التقاليد والمعتقدات في الثقافة الشعبية" بمشاركة الشاعر مسعود شومان، والباحث حمد شعيب، والباحث جمال وهبي، يليها فاعليات ورش حكي غرب سهيل، فاعليات ورش جمع ميداني غرب سهيل، بالإضافة للموال الشعبي والمديح لفرقة الشاعر عزت القرشي، وتختتم الفعاليات يوم 2 أبريل بعرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب عرض فيديو لنتاج الورش.