تغير الكتل الهوائية.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم انخفاض الرؤية بسبب الأتربة الموجودة في الجو والتي بدأت على السواحل الشمالية، حيث أمتدت إلى محافظات الوجه البحري حتى وصلت إلى القاهرة ومناطق من سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف شاهين، لمصراو، وصل نشاط الرياح إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة والصحراوية، لكن خلال الوقت الحالي بدأت الرؤية في التحسن تدريجيا على المناطق الغربية والقاهرة والوجه البحري، وخلال فترات الليل تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء وتستقر الأحوال الجوية بشكل كبير نتيجة تغير الكتل الهوائية.

وأوضح شاهين، أنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل لـ10 درجات، وهذا يتطلب متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، وعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، متوقعا انخفاض آخر في الحرارة خلال ساعات الليل وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتباع: "الطقس خلال ساعات الليل يتطلب ارتداء الملابس الشتوية، وعدم ارتداء الملابس الصيفية".