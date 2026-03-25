

أكد العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، أن التحرك المصري تجاه الحرب الأمريكية الإيرانية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة اتسم بالعقلانية الكاملة التي تتحلى بها الدولة المصرية على مر العصور وخلال كافة الأزمات التي تطرأ على المنطقة، مستشهدا بعدم كونها جزءًا من أي صراع إقليمي رغم تعدد أزمات المنطقة.

وأوضح راغب في تصريحاته لمصراوي، أن المشاورات الدبلوماسية التي أجرتها مصر مؤخرا مع أطراف الحرب الأمريكية الإيرانية كانت ولا تزال تهدف إلى نزع فتيل الحرب وعدم اتساع دائرة الصراع، للمحافظة على الاتزان الدولي لدول المنطقة وحماية خارطة الاقتصاد العالمي من أي خسائر قد تؤدي إلى إسقاط اقتصاد الدول.

وأشار إلى أن فتح النقاش حول إسقاط العقوبات الاقتصادية عن إيران فرصة يجب على النظام الإيراني اغتنامها للنهوض بالاقتصاد القومي الإيراني ووضعه في مصاف الدول القوية اقتصاديا وإنتاجيا، وإنهاء دائرة الصراع التي قد ينتج عنها تداعيات خطيرة على المنطقة.

ولفت إلى أن الرشقات الصاروخية الإيرانية التي أطلقت على تل أبيب خلال الأيام الأخيرة لم تسبب الخسائر الفادحة لإسرائيل كما يتصور البعض، موضحا أن أعدادها لم تتجاوز 40 صاروخا يوميا، أغلبها تنجح أجهزة الدفاع الجوي الإسرائيلي في التصدي لها، قائلا: "حرب الـ12 يوما خسرت فيها إسرائيل أكثر من الحرب الحالية".

واختتم راغب حديثه معربا عن أمنياته أن تنجح الدبلوماسية الدولية في غلق دائرة الصراع ووقف الحرب الحالية حتى لا تتأثر معدلات الاقتصاد العالمي خاصة أسعار النفط.