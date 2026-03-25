كشفت مصادر أمريكية، عن أبرز المكاسب التي قد تحصل عليها إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وأشارت المصادر، إلى أن أبرز المكاسب تشمل، رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وتقديم دعم لتطوير مشروع الطاقة النووية المدنية في بوشهر لتوليد الكهرباء، وإزالة تهديد "السناب باك" – أي إلغاء إمكانية إعادة فرض العقوبات تلقائيًا على إيران في حال حدوث خرق للاتفاق النووي، وهو أحد المكاسب الرئيسية التي قد تحصل عليها طهران في حال التوصل إلى الصفقة، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

وكانت مصادر مُطلعة، كشفت عن ملامح خطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب مع إيران، تقوم على اتفاق من 15 نقطة يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وفرض قيود مشددة، وسط مخاوف إسرائيلية من تمرير اتفاق سريع دون حسم القضايا الأساسية.

وأكدت المصادر، أن هناك آلية يعمل عليها مستشارا ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وبموجبها سيتم الإعلان عن وقف إطلاق نار لمدة شهر، يتم خلاله التفاوض على اتفاق من 15 نقطة، مشابه لما جرى في غزة ولبنان.

ووفقًا للآلية، سيتم فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني إلى جانب شروط مشددة أخرى، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستوافق.

ورغم أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بعدم التوقع، فإن التوجه الذي يثير القلق في إسرائيل هو سعي سريع من جانب الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

ما خطة ترامب لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؟

كما تم الكشف عن وثيقة النقاط الـ15 التي قُدمت لإيران، وتشمل مطالب الولايات المتحدة من إيران، التخلي عن القدرات النووية التي تم تطويرها حتى الآن، والالتزام بعدم السعي مطلقًا لامتلاك سلاح نووي، وعدم تخصيب أي مواد نووية داخل الأراضي الإيرانية، وتسليم جميع المواد المخصبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.

كما تشمل نقاط الوثيقة، إخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة وتدميرها، وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل إلى المعلومات داخل إيران، والتخلي عن سياسة الوكلاء، ووقف تمويل وتسليح الفصائل في المنطقة، والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا كممر بحري حر دون عوائق.

وتشمل الوثيقة اتخاذ قرار بشأن مشروع الصواريخ لاحقًا، مع فرض قيود على العدد والمدى، وحصر استخدام القدرات العسكرية في أغراض الدفاع الذاتي فقط.