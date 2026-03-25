الفلبين تعلن حالة طوارئ في الطاقة بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

كتب- محمد أبو بكر:

04:57 ص 25/03/2026

أعلن فرديناند ماركوس جونيور، رئيس الفلبين حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، محذرًا من وجود خطر وشيك يهدد توافر واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد.

وجاء هذا الإعلان، الذي سيستمر لمدة عام، استجابة للحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط، مما يشكل تهديدًا لأمن الطاقة في البلاد، بحسب سي إن إن.

وقال "ماركوس"، إنه تم تشكيل لجنة لضمان توافر وتوزيع الوقود والمواد الغذائية والأدوية والمنتجات الزراعية وغيرها من السلع الأساسية.

وتشمل الإجراءات فرض تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، وتقديم دعم للوقود، وإطلاق مبادرات أخرى لخفض تكاليف النقل، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد الاحتكار والمضاربة والتلاعب في إمدادات المنتجات النفطية.

كما أعلن "ماركوس"، أن الحكومة بدأت صرف 5000 بيزو (83 دولارًا) لسائقي دراجات الأجرة والعاملين في قطاع النقل لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى إطلاق برامج دعم للمزارعين والصيادين وغيرهم من العاملين.


