اليوم.. مصر للطيران تسير 43 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 43 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم، بمعدل ٢٦ رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، مسقط، نيويورك، إسطنبول، أمستردام، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، أديس ابابا)، و١٣ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.