وزير التعليم يكشف موعد إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

كتب أسامة علي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إجراء امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية.

وقال وزير التعليم، في بيان اليوم، إنه سيتم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية يونيو المقبل، بينما ستعقد امتحانات الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وشدد شوقي على أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية وفي لجان بالمدارس، بنظام "أوبن بوك"، مشيرا الى ان امتحانات الثانوية العامة، ستكون مختلفة عن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي .