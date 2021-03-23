وزير التعليم يكشف موعد إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية
كتب أسامة علي
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إجراء امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية.
وقال وزير التعليم، في بيان اليوم، إنه سيتم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية يونيو المقبل، بينما ستعقد امتحانات الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس.
وشدد شوقي على أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية وفي لجان بالمدارس، بنظام "أوبن بوك"، مشيرا الى ان امتحانات الثانوية العامة، ستكون مختلفة عن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي .
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
196061
عدد المصابين
-
150424
عدد المتعافين
-
11637
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان