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وزير التعليم يكشف موعد إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

11:53 م الثلاثاء 23 مارس 2021
وزير التعليم يكشف موعد إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

الدكتور طارق شوقي

كتب أسامة علي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إجراء امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية.

وقال وزير التعليم، في بيان اليوم، إنه سيتم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية يونيو المقبل، بينما ستعقد امتحانات الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وشدد شوقي على أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية وفي لجان بالمدارس، بنظام "أوبن بوك"، مشيرا الى ان امتحانات الثانوية العامة، ستكون مختلفة عن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي .

طارق شوقي وزير التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الشهادة الثانوية امتحانات الثانوية العامة

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