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فيديو من الأقمار الصناعية.. الأرصاد: العواصف الترابية مستمرة حتى هذا الموعد

07:20 م الثلاثاء 23 مارس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديو يُظهر حركة الرمال والعواصف الترابية التي أثرت على البلاد خلال الساعات الماضية، مؤكدة استمرارها حتى آخر اليوم.

وقالت الهيئة، إن الأتربة والرمال تظهر في الفيديو باللون الوردي، حيث تم التقاط حركة الرياح من خلال الأقمار الصناعية.

عاصفة ترابية عاصفة رملية الطقس الأقمار الصناعية

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