450 جنيها مكافأة للعاملين بالأوقاف بمناسبة قرب حلول رمضان

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أن ذلك يأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي إسهامًا منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.