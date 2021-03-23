أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

450 جنيها مكافأة للعاملين بالأوقاف بمناسبة قرب حلول رمضان

06:38 م الثلاثاء 23 مارس 2021
450 جنيها مكافأة للعاملين بالأوقاف بمناسبة قرب حلول رمضان

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أن ذلك يأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي إسهامًا منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

محمد مختار جمعة شهر رمضان وزير الأوقاف مكافأة للعاملين بالأوقاف

الخبر التالى:

الوطنية للإعلام: ملتزمون بضوابط ومعايير المهنة بالمحتوى الرياضي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الصحة": 138 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا تعمل من الغد (قائمة بالأسماء)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا