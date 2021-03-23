وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بثلاث محافظات

وزير الري: من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة

كتب – محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع وفد من شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة وحضور عدد من قيادات الوزارة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اللقاء مناقشة إمكانية دخول الشركة في عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد في إطار التعاون القائم فيما يخص التخلص الآمن والمعالجة للمخلفات.

وطلب اللواء شعراوي، من مسؤولي الشركة بإعداد دراسة جدوى وعرض مقترح متكامل لعمليات تقديم الخدمات ونظافة الشوارع والجمع السكنى بكافة مناطق المحافظتين بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة بجميع مراحلها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات وتحسين جودة الخدمة بالمحافظتين.

وأكد " شعراوي" على أن الحكومة تسعى بكل قوة لتغيير مستوى نظافة الشوارع في مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص مستوى النظافة للحصول على رضا ودعم المواطنين عند البدء في تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بما يساهم في إنجاح المنظومة، خاصة مع النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف الملفات الحيوية الأخرى التي تهم المواطن.

وشدد وزير التنمية المحلية، على الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب فى تحقيق نتائج سريعة في مستوى نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير في النظافة.

وأكد شعراوي، على أهمية دور توعية المواطنين فيما يخص منظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء أي مخلفات خاصة عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الجارية في المنظومة الجديدة للمخلفات بكل المحافظات، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

ومن جانبه أوضح المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للاستثمار أنه استكمالا للتعاقد الذي تم منذ أيام مع محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد بوزارة التنمية المحلية بشأن عمليات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات ومن أجل الوصول لتطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في الشركة على كامل الاستعداد لدراسة والدخول في عمليات الجمع والنقل لجعل المنظومة أكثر استدامة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة البيئية التي تنعكس بشكل كامل للمحافظتين.

وفى السياق ذاته عقد اللواء محمود شعراوي، اجتماعاً بمقر الوزارة مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" للخدمات البيئية بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم متابعة آخر مستجدات التفاصيل الفنية لتقديم الشركة لخدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والنقل من المحطات الوسيطة لمصانع التدوير للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تنسق مع محافظة القاهرة لتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة محطات وسيطة بالمنطقة الشرقية للاستفادة من كافة الموارد المتاحة ورفع كفاءة عمليات الجمع ومساعدة الشركات.

وشدد شعراوي، على أن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان كافة مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بكافة المحافظات بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة لتطورات المنظومة على أرض المحافظات.

وطالب وزير التنمية المحلية، رئيس شركة "انفيرو ماستر" بإعطاء صورة جديدة عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات، قائلاً: إثبتوا نفسكم كشركات مصرية تستطيع أن تنجح في هذا الموضوع الحيوي والهام للدولة المصرية والمواطنين.

ومن جانبه قدم رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر للشركات المصرية في مجال المخلفات، مؤكداً على وجود خبرات وإمكانيات كبيرة لدى الشركات المصرية في هذا المجال، وتعهد ببذل كافة الجهود الممكنة لإنجاح منظومة المخلفات في المنطقة الشرقية بالقاهرة وإعطاء صورة إيجابية عن الشركات المصرية.