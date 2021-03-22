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قرار جمهوري بفتح حساب بالبنك المركزي لإيداع متحصلات الإدارة المركزية للحجر الزراعي

12:22 م الإثنين 22 مارس 2021
قرار جمهوري بفتح حساب بالبنك المركزي لإيداع متحصلات الإدارة المركزية للحجر الزراعي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2021، بشأن فتح حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه الموارد التي يتم تحصيلها من أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

وجاء نص القرار كما يلي:

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري البنك المركزي وزارة الزراعة

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