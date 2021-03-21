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"قادرون على تدبيرهم".. السيسي: تكلفة المرحلة الأولى لتطوير الريف قد تتجاوز 200 مليار جنيه

02:31 م الأحد 21 مارس 2021
"قادرون على تدبيرهم".. السيسي: تكلفة المرحلة الأولى لتطوير الريف قد تتجاوز 200 مليار جنيه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحكومة بدأت في مبادرة "حياة كريمة" منذ سنوات ورأت أهمية توسيع هذه المبادرة لتشمل قرى الريف المصري.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، اليوم الأحد: "وجدنا الاحتياج ضمن حياة كريمة أخذ قفزة كبيرة أوي، الحصر الأول لعدد الوحدات اللي محتاجين نعمل فيها تدخل وأعمال تليق بالأسر تصل لـ100 ألف وحدة في 1500 قرية".

وتابع الرئيس: "الهدف إن السيدات المصريات في الريف لا تعاني من الحاجة، باقي الأمور الأخرى زي الصرف الصحي والغاز لو أمكن وغيرها إحنا حريصين نعمل ده.. رئيس الوزراء بيقولي لما لجأنا للأرقام إنه بدل 150 مليار جنيه لـ1500 قرية في المرحلة الأولى ممكن نصل لـ200 مليار وشوية".

واختتم الرئيس السيسي: "إن شاء الله متصور إن الحكومة والدولة قادرة على تدبير الأموال دي، لتحسين حياة ما يقرب من 55 أو 60 مليون إنسان في المناطق دي وعلى رأسهم المرأة المصرية".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي تطوير الريف مبادرة حياة كريمة

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