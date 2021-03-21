"غسالتين و10 بطاطين".. السيسي: محتاجين نفكر في ثقافة تجهيز العرائس بالريف

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تصدت بالمبادرات لأزمة الغارمات.

وأضاف خلال احتفال تكريم المرأة المصرية وعيد الأم:تصدينا لموضوع الغارمات على أمل إنه ينتهي، لكن الرقم بيزيد، هكلمكم في موضوع محتاجين نفكر فيه شوية، خصوصا في الريف، يمكن يشكل قوة دفع للإعلام والمؤسسة الدينية، بيجيبوا تليفزيونين وتلاجتين و10 بطاطين وغسالتين، وده في تجهيز العرائس، وتبقى عيبة يعني لو مجبش بالطريقة دي، عايزين الأسر تقوم بالواجب مع بناتها، لكن يا ريت نفكر في الموضوع ده، حتى لو كان معايا، الست تضطر تقترض عشان تجيب طلبات بنتها.​