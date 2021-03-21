وزارة الدولة للإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية.. اليوم
كتب- مينا غالي:
قالت وزارة الدولة للإعلام، في بيان لها اليوم الأحد، إنه في إطار حرصها على تطوير الأدوات الإعلامية المختلفة لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المتحدثين الإعلاميين في الوزارات والمكاتب الإعلامية والمؤسسات الحكومية المختلفة؛ تعقد الوزارة، اليوم، الدورة الأولى لتدريب المتحدثين الإعلاميين.
وأفادت الوزارة، في بيانها، أن الدورة التدريبية تستمر لمدة خمسة أيام بدءًا من اليوم، وتضم 36 متحدثًا إعلاميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
194771
عدد المصابين
-
149489
عدد المتعافين
-
11557
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان