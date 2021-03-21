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وزارة الدولة للإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية.. اليوم

11:34 ص الأحد 21 مارس 2021
وزارة الدولة للإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية.. اليوم

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مينا غالي:

قالت وزارة الدولة للإعلام، في بيان لها اليوم الأحد، إنه في إطار حرصها على تطوير الأدوات الإعلامية المختلفة لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المتحدثين الإعلاميين في الوزارات والمكاتب الإعلامية والمؤسسات الحكومية المختلفة؛ تعقد الوزارة، اليوم، الدورة الأولى لتدريب المتحدثين الإعلاميين.

وأفادت الوزارة، في بيانها، أن الدورة التدريبية تستمر لمدة خمسة أيام بدءًا من اليوم، وتضم 36 متحدثًا إعلاميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.

وزارة الدولة للإعلام الدورة التدريبية المؤسسات الحكومية تطوير مهارات المتحدثين الإعلاميين

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