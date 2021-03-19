كيف تعمل اللقاحات، وهل تصيب الشخص بالفيروس أم لا؟ الصحة تجيب (إنفوجرافيك)

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف للتعريف بآلية عمل اللقاحات في جسم الإنسان وهل تصيب الشخص بالفيروس أم لا.

وقالت الوزارة إنه للتسجيل وحجز اللقاح على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من لهم أولوية التطعيم، زيارة الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

مضيفة أنه للمزيد من المعلومات والاستفسار يمكن الاتصال على الرقم: 15335.