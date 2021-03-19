الذروة الاثنين.. الأرصاد تعلن بداية الربيع مناخيًا وتحذر: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة
(مصراوي):
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة حارة تبدأ غدًا السبت، وتستمر إلى يوم الثلاثاء، لتعلن بداية فصل الربيع مناخيًا.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الموجة تؤثر على كافة الأنحاء مسببة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تكون ذروتة يوم الاثنين والثلاثاء، ثم تنخفض درجة الحرارة في نهاية الثلاثاء بشكل كبير، كما تكون سمة الفترة الأتربة العالقة نهارًا والرمال المثارة مع نشاط الرياح.
كما تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة لأنة سرعان ما ينخفض نهاية الأسبوع، وسيتم تناول تفاصيل الطقس خلال الموجة بالتفصيل يوميًا.
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