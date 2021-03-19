وائل الإبراشي: إجازة ما بعد كورونا.. وعودة للشاشة خلال أسبوعين

(مصراوي):

قال الحساب الرسمي للإعلامي وائل الإبراشي، إنه في إجازة ما بعد الإصابة بكورونا، حتى يستعيد صحته بالكامل ونشاط الرئتين.

وأضافت الصفحة الرسمية أن الإبراشي الآن داخل منزله، وسيعود للشاشة في حلقات تحمل الكتير من المفاجآت خلال أسبوعين.

يذكر أن الإبراشي دخل المستشفى منذ أكثر من شهرين، بعد إصابته بفيروس كورونا، وكانت حالته في أغلب الأحيان حرجة للغاية.