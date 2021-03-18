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بعد قليل.. مدبولي يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى حول المياه بالأمم المتحدة

04:58 م الخميس 18 مارس 2021
بعد قليل.. مدبولي يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى حول المياه بالأمم المتحدة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى حول المياه بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنقل كلمة رئيس الوزراء من خلال التليفزيون الرسمي عبر القناة الأولى بعد الخامسة من مساء اليوم.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأمم المتحدة المياه
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