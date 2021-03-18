رئيس الوزراء: تمديد عرض 90 قطعة أثرية مصرية بالتشيك حتى نهاية يونيو

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على تمديد عرض 90 قطعة أثرية مصرية بمعرض "ملوك الشمس" المقام بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ حتى 30 يونيو المقبل.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، على أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار حتى عودتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

كما تتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لعرض القطع الأثرية مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قراري رئيس الوزراء باعتبار مشروع توسعة مدخل عزبة المطار بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة، وكذلك مشروع إنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة/ السويس في نطاق محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.