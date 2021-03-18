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رياح وأتربة وارتفاع الحرارة 8 درجات.. الأرصاد تكشف طقس النصف الأول من الأسبوع القادم

04:00 ص الخميس 18 مارس 2021
رياح وأتربة وارتفاع الحرارة 8 درجات.. الأرصاد تكشف طقس النصف الأول من الأسبوع القادم

ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الظواهر الجوية المتوقعة مطلع الأسبوع القادم بداية من السبت وحتى الثلاثاء.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 23 مارس، ستشهد الأحوال الجوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين "6 - 8" درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهاراً بارد ليلاً.

السبت 20 مارس:

- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الأحد 21 مارس:

- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء العربية.

الاثنين 22 مارس:

- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 23 مارس:

- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد

وناشدت الهيئة، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

رياح أتربة الطقس درجة الحرارة

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