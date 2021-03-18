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الصحة تكشف طريقة إرضاع الأطفال حال إصابة الأم بكورونا

03:00 ص الخميس 18 مارس 2021
الصحة تكشف طريقة إرضاع الأطفال حال إصابة الأم بكورونا

وزارة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنفوجرافيك يكشف كيفية إرضاع الطفل طبيعياً حال إصابة الأم بفيروس كورونا.

وكتبت الوزارة تساؤلا نصه: ماذا تفعلين إذا كنتي مصابة بفيروس كورونا ولا تستطيعي إرضاع طفلك طبيعيًا؟.

وردت الصحة قائلة: اعصري اللبن من الثدي وقومي بتغذية طفلك باستخدام الملعقة أو السرنجة أو القطارة مع الالتزام بإجراءات الوقاية وتنظيف الأسطح التي تلمسينها باستمرار، مع تنظيف يديك باستمرار.

وزارة الصحة فيروس كورونا كوفيد 19 الرضاعة إرضاع الأطفال

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