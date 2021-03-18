الصحة تكشف طريقة إرضاع الأطفال حال إصابة الأم بكورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنفوجرافيك يكشف كيفية إرضاع الطفل طبيعياً حال إصابة الأم بفيروس كورونا.

وكتبت الوزارة تساؤلا نصه: ماذا تفعلين إذا كنتي مصابة بفيروس كورونا ولا تستطيعي إرضاع طفلك طبيعيًا؟.

وردت الصحة قائلة: اعصري اللبن من الثدي وقومي بتغذية طفلك باستخدام الملعقة أو السرنجة أو القطارة مع الالتزام بإجراءات الوقاية وتنظيف الأسطح التي تلمسينها باستمرار، مع تنظيف يديك باستمرار.