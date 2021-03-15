أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بمشاركة برلمانيين وإعلاميين.. "الإنجيلية" تناقش رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك غدًا

04:39 م الإثنين 15 مارس 2021
بمشاركة برلمانيين وإعلاميين.. "الإنجيلية" تناقش رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك غدًا

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاءً بعنوان "رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك"، غدًا الثلاثاء، بمقر الهيئة الإنجيلية بالقاهرة.

يشارك في اللقاء كل من الدكتور مصطفى الفقي، والكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والفقيه الدستوري عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية.

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى في هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات فعالة لتقديمها إلى جهات الاختصاص، وبحث إمكانية تفعيل قرارات وقوانين تسهم في دعم العيش المشترك؛ خصوصًا في مؤسسات التنشئة المجتمعية".

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء عدد من قادة فكر المجتمع المصري من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

القس أندريه زكي الدكتور مصطفى الفقي منتدى حوار الثقافات الهيئة القبطية الإنجيلية

الخبر التالى:

وزيرا التموين والتعاون الدولي يفتتحان المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بمنشأة القناطر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة وترقيات وعلاوتان وحافز.. 7 توجيهات من السيسي بخصوص الموظفين والمعاشات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا