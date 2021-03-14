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تفويض رئيس البرلمان في إحالة مشروعات القوانين المكملة للدستور للشيوخ

12:11 م الأحد 14 مارس 2021
تفويض رئيس البرلمان في إحالة مشروعات القوانين المكملة للدستور للشيوخ

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض رئيس المجلس، في إحالة مشروعات القوانين التي يرى إحالتها لمجلس الشيوخ.

وأوضح جبالي، أن هذا القرار يأتي تفعيلا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، فضلا عن انتهاء مجلس الشيوخ من تشكيل لجانه النوعية.

وتنص مادة 248 من الدستور:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

فيما تنص المادة 249:

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.​

حنفي جبالي مجلس النواب مجلس الشيوخ

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