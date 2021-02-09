حدث ليلاً| 567 إصابة بكورونا وتعليق عمرو أديب على خسارة الأهلي من بايرن ميونخ

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 323 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132698 حالة حتى اليوم.

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"كانوا عظماء".. عمرو أديب موجهًا التحية للاعبي وجماهير الأهلي

وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر للاعبي النادي الأهلي على الأداء الذي قدموه أمام فريق بايرن ميونخ فى المباراة التى أقيمت بالدوحة على ملعب أحمد بن علي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

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سامح شكري: مصر لديها رغبة في السير قدما لحل القضية الفلسطينية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بحضور عدد كبير من الوزراء رغم ظروف جائحة فيروس كورونا يعبر عن التضامن ودعم القضية الفلسطينية.

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عوض تاج الدين: قرار عودة الدراسة في يد الحكومة وهدفنا مصلحة الطلاب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن قرار عودة الدراسة في يد الحكومة متوقفا على عوامل ومحددات كثيرة تتعلق بمصلحة الدولة وأمان ومصلحة الطلاب وأسرهم.

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وزيرة البيئة: القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئي بالبعد الاقتصادي

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئي بالقطاع الاقتصادي، وتم بالفعل العمل على ثلاث محاور رئيسية في هذا الصدد، أولها الحد من التلوث، الحفاظ على الموارد الطبيعية.

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نتائج انتخابات المحامين.. "عودة" نقيبًا لشمال البحيرة والنحاس لجنوبها

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة شمال البحيرة، فوز "عبدالمنعم عودة"، نقيبًا للمحاميين للدورة الثانية على التوالي.

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"أنباء مقلقة".. الصحة العالمية: السلالات الجديدة تثير تساؤلات حول فعالية لقاح كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت اللقاحات الحالية ستكون فعالة أم لا.

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الولايات المتحدة: الإصابات بكورونا تصل إلى 27 مليون والوفيات 464215

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، لتصل إلى 27 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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السودان: حظر تجول في مدينة الفاشر بدارفور على خلفية أحداث تخريب

أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور (في غرب السودان)، في اجتماع طارئ عُقد مساء اليوم الاثنين برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الحافظ بخيت محمد، قرارا قضى بحظر التجول في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، على خلفية أحداث التخريب والحرق التي طالت البورصة السلعية ورئاسة محلية الفاشر.

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الخارجية الأمريكية: سنحاسب المسئولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق تجاه منع جيش ميانمار "بورما" التجمعات العامة في البلاد، مؤكدا التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانقلاب العسكري على السلطة الحاكمة التي تم انتخابها ديمقراطيًا.

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رئيس البرازيل: تقديم مساعدات اجتماعية لمواجهة تداعيات كورونا

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الإثنين إن الحكومة لا تعتزم التدخل في سياسة شركة النفط البرازيلية العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس في تحديد أسعار الوقود، مشيرا في الوقت نفسه أنه يؤيد تقديم مساعدات اجتماعية طارئة جديدة للأسر البرازيلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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