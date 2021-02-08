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أكثر من 15 ألف فاتورة خطأ.. "القابضة للكهرباء" تشكل لجنة للتحقيق في واقعة جنوب القاهرة

01:45 م الإثنين 08 فبراير 2021
أكثر من 15 ألف فاتورة خطأ.. "القابضة للكهرباء" تشكل لجنة للتحقيق في واقعة جنوب القاهرة

الدكتور محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه كلَّف المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة التي شهدتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بشأن طباعة أكثر من 15 ألف فاتورة خاطئة.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه تم طباعة 15 ألفًا و300 فاتورة عن طريق الخطأ؛ نتيجة خطأ في الغرفة المركزية التي تقع ضمن مسؤوليات رئيس قطاعات الشؤون التجارية بالشركة؛ حيث تم تحصيل 300 فاتورة فقط بالعمرانية وأكتوبر خلال أيام ماضية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أن الإصدار يبدأ تحصيله مع بداية كل شهر، وفقًا لتوضيح أكثر من موظف، والغرفة المركزية تتبع رئيس قطاعات الشؤون التجارية وليس قطاع النظم المركزي بالشركة.

وأوضح المصدر أن الغرفة قامت بإرسال القراءات لطباعتها دون مراجعة؛ حيث تم الطبع بالخطأ بقطاع النظم المركزي، مشيرًا إلى أنه منذ أيام تم اكتشاف الخطأ الفادح وتم إبلاغ مديري إيرادات أكتوبر وعمرانية 1 و2، بوقف تحصيل فواتير شهر يناير؛ نظرًا لوجود أخطاء في الفواتير.

الدكتور محمد شاكر الكهرباء وزير الكهرباء

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