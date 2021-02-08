أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

09:00 ص الإثنين 08 فبراير 2021
ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

هيئة الأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل، وجاءت على النحو التالي:

الاثنين:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية مثير للرمال والأتربة.

الثلاثاء:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية.

السبت:

انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا..

146983259_10223230032554349_5291249638108316229_n

اقرأ أيضًا..

- ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين.. والقاهرة تسجل 26 درجة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة الطقس

الخبر التالى:

بشكل فوري.. الإسكان تعلن طريقة معرفة موقف طلبك في شقق محدودي الدخل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا