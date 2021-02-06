تفقد السيسي لمشروع النقل المتكامل يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من الموضوعات ، أهمها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع النقل المتكامل.

وذكرت الصحف أن الرئيس السيسي، تفقد بعد ظهر أمس الجمعة، مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مركز النقل الجماعى يتضمن كافة المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمي، ومركز تجاري، ومجمع إداري، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه الرئيس السيسي بأن يتضمن مركز النقل الجماعي بمحطته الدولية كافة الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به وذلك لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس ليصبح بعرض ٩ حارات مرورية لكل اتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائري ليصبح بإجمالي ۸ حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائري وطريقي السويس ومحور محمد نجيب.

كما تفقد الرئيس السيسي كذلك مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس والطريق الدائري، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة في منطقة الحي الثامن الجاري إنشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتوستراد وطريق السويس.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات؛ لتخفيف الضغط المروري على الشوارع الرئيسية وسرعة تنقل المواطنين وتوفير الوقود، وكذلك التنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الإنشائية الحالية للطرق؛ لتجديد المرافق في نطاق تلك المشروعات من شبكات صرف وشبكات مياه صحية جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهالكة، وطبقا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة خدمة لسكان تلك المناطق.

ولفتت الصحف إلى إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (cpnu-admission.edu.eg).

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من اليوم السبت، في العاشرة صباحا، وحتى يوم الإثنين ٨ فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.

وأضاف البيان أنه سيتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى الثامنة صباحا من يوم الإثنين ١٥ فبراير.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.

وأشارت الصحف إلى بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية والذي قال خلاله إن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تُوثق الدور البطولى المتعاظم لـ (جيش مصر الأبيض) فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح ١٠ ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و٥ ملايين قطعة من فئة "الخمسين قرشًا" تحمل شعار (فرق مصر الطبية)؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

وأكد الوزير أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذى يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وأضاف أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا.

وعلى الصعيد الدولي، سلطت الصحف الضوء على إعلان ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالانابة فوز (محمد يوسف المنفى) بمنصب رئيس المجلس الرئاسي و(عبد الحميد محمد دبيبه) بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من (موسى الكوني) و(عبد الله حسين اللافى ) كعضوين بالمجلس الرئاسى، وذلك بعد فوز القائمة التى تضم أسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت، الذى قام به أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي، الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا.

كانت القائمة قد دخلت المنافسة مع القائمة الأخرى التي تضم أسماء (عقيله صالح كرئيس للمجلس الرئاسى وعضوين للمجلس الرئاسى هما أسامة جويلى وعبد المجيد سيف النصر وفتحى على عبد السلام باشا اغا كرئيس للوزراء) والتى حصلت على 34 صوتا فقط فى الجولة الأخيرة من التصويت، وذلك بعد أن حصلت القائمتان على أعلى عدد من الأصوات فى انتخابات الجولة الأولى التى لم تتمكن القوائم الأربع التى كانت قد قدمت إلى الملتقى لاختيار إحداهن فى الحصول على نسبة 60 % المطلوبة، وخرجت القائمتان اللتان حصلتا على عدد أصوات أقل وتم استبعادهما من الجولة الثانية للتصويت، وفقا لألية التصويت التى كان قد تم الاتفاق عليها فى 19 يناير الماضى.​