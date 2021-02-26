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​تبدأ مساء الأحد.. قطع مياه الشرب عن العمرانية الشرقية والغربية 8 ساعات

05:58 م الجمعة 26 فبراير 2021
​تبدأ مساء الأحد.. قطع مياه الشرب عن العمرانية الشرقية والغربية 8 ساعات

قطع مياه الشرب

(مصراوي):

أعلنت محافظه الجيزة، اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق، قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، إلى جانب سرعة نهو أعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع الشعب تقاطع محور ترعة الزمر بحي العمرانية.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن الأعمال تستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من العاشرة مساء الأحد المقبل الموافق 28 فبراير، حتى السادسة صباح الاثنين 1 مارس، لسرعة الانتهاء من الأعمال، وستتأثر منطقتي العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة.

ومن جانبه وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الانتهاء من الاعمال في المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية.

مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الاماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ، يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورًا.

قطع مياه الشرب العمرانية الجيزة

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