كورونا في 24 ساعة| 55 وفاة.. وإصابات جديدة بين الوزراء.. والفيروس ينتهي في هذا الموعد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137837 حالة حتى اليوم.

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