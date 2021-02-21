ماذا يعني قرار "الإعلاميين" بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين؟

كتب- مينا غالي:

أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، القرار رقم (10) لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للإعلامي "تامر أمين" لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وتنص المادة 2 من قانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، على أن تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات، طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.

وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها. ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما تنص المادة 19 على أن تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

وبناء على ذلك، فلا يجوز لمن لا يحصل على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة، بالظهور على الشاشة وتقديم أي برامج، ومن ثم فلن يظهر "أمين" على شاشة قناة "النهار" طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص به.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه تم التحقيق مع تامر أمين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد.

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