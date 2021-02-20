​لائحة الشيوخ والعدالة الضريبية.. أبرز 7 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، إطلاق رئيس المجلس عددًا من التصريحات والرسائل المهمة.

وجاءت تلك التصريحات كالتالي:

1- العاصمة الإدارية الجديدة أحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.

2- الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

3- الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات العاملة في العاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.

4- إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل 2019.

5- مجلس النواب التزم الحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

6- العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية. والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة.

7- تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء مظاهرة في حب الوطن.